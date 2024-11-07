Пиняев рассказал, что заставило его подкачаться в тренажёрном зале

Молодой игрок полузащиты «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, что заставило его набрать мышечную массу при занятиях в тренажёрном зале.

«В матче миллион единоборств, к ним надо быть готовым. Я сделал акцент на работу в зале, это дало свои плоды. Все наши ребята, уезжающие в Европу, становятся сильнее рано или поздно», - рассуждает Пиняев для Sport24.

Напомним, что Пиняев в «Локомотиве» уже третий сезон. Сезон текущий для Сергея – второй полноценный за «Локо». Его клуб идёт в первой тройке турнирной таблице.

Ранее Пиняев порассуждал о своём потенциальном отъезде в европейский футбольный клуб.