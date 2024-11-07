Рязанцев рассказал, почему перешёл из «Рубина» в «Зенит»

Экс-футболист «Зенита» Александр Рязанцев ответил на вопрос о том, почему в своё время перебрался в стан «сине-бело-голубых».

Рязанцев признался, что у него был план попасть в сборную России через «Зенит», а после уехать в европейский клуб.

«Получилось так, что я не закрепился в «Зените» и в сборной. А тогда в Европу было невозможно уехать, если ты не был игроком национальной команды», — приводит слова Рязанцева Metaratings.

Напомним, Рязанцев играл за «Зенит» с 2014 по 2018 год. За это время он принял участие в 58 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и стал автором семи результативных передач.

Профессиональную карьеру Рязанцев завершил в 2023 году. Его последним клубом было московское «Торпедо».