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Тарханов не уверен, что Шатов сразу будет успешен в «Урале»

07 Ноября 2024 • 16:31 Комментировать

Бывший футболист екатеринбургского «Урала» Олег Шатов на днях стал исполняющим обязанности главного тренера «шмелей». Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что Шатов может не сразу дать хороший результат в новой роли.

«Как футболист он был супер, игровая практика хороша. Но как тренер пока не состоялся. Начинать лучше с детей. Но посмотрим. Бывает так, что из игрока сразу получается хороший тренер. Но редко», - рассуждает Тарханов для «РБ Спорт».

Напомним, что Шатову всего 34 года. Ещё недавно он был профессиональным игроком. В карьере выступал за «Анжи», «Зенит», вызывался в сборную России.

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