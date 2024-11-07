Литвинов принёс извинения Роше

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, что защитник «Спартака» Руслан Литвинов извинился перед игроком ЦСКА Виллианом Рошей.

Напомним, игра 14-го тура РПЛ завершилась победой «Спартака» над ЦСКА со счетом 2:0. Во втором тайме произошла стычка, в ходе которой Литвинов и Роша были удалены.

Ранее Григорьянц сообщил, что Литвинов получил дисквалификацию на два матча чемпионата России.

«Литвинов извинился перед Рошей на КДК. Роша, не дожидаясь перевода, сказал на русском: «Я принимаю извинения», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

В текущем сезоне 23-летний Литвинов принял участие в 12 играх Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.