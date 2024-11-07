Глава КДК РФС объяснил дисквалификацию Литвинова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о дисквалификации защитника «Спартака» Руслана Литвинова за участие в драке в дерби с ЦСКА (2:0).

Напомним, игрок «красно-белых» был удален за агрессивное поведение.

Функционер озвучил решение экспертно-судейской комиссии, которая оставила в силе красную карточку Литвинова за драку в матче с ЦСКА, заявив, что арбитр правильно удалил игрока за провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим толчком в агрессивной манере.

— На основании этого КДК признал удаление правильным. За агрессивное поведение КДК дисквалифицирует Литвинова на 2 матча РПЛ, — сказал Григорьянц.

23-летний Литвинов пропустит игры «Спартака» против «Акрона» (10 ноября) и «Локомотива» (23 ноября).