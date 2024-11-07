«Спартак» оштрафован за поведение болельщиков в дерби с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что московский «Спартак» был оштрафован за поведение болельщиков в матче с ЦСКА.

Напомним, встреча 14-го тура чемпионата России завершилась гостевой победой «Спартака» над ЦСКА со счетом 2:0.

— Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику в матче с ЦСКА. Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей, — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Помимо этого, функционер сообщил, что «Спартак» и ЦСКА были оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение.

После 14 туров «красно-белые» находятся на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Армейцы» располагаются на шестой строчке.