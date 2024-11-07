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Янбаев объяснил, почему Батраков не зазвездится в «Локомотиве»

07 Ноября 2024 • 15:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
1 1.40 X 4.60 2 8.50
09.11 14:00

Экс-игрок «Локомотива» Ренат Янбаев поделился комментарием о полузащитнике «красно-зелёных» Алексее Батракове.

Эксперт признался, что ему нравится игра Батракова, который показывает очень зрелищный футбол для своих лет.

«Не зазвездится ли молодой? Думаю, в «Локомотиве» не дадут. Там капитан хороший — Дима Баринов», — приводит слова Янбаева «Чемпионат».

В этом сезоне 19-летний Батраков появился на поле в 18 играх с учетом всех турниров, забил девять мячей и стал автором восьми голевых передач.

Действующее трудовое соглашение полузащитника с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

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