Бывший главный тренер «Кубани» Александр Григорян может стать новым наставником «Крыльев Советов».

Как стало известно Legalbet, Денис Маслов является одним из кандидатов на пост генерального директора «Крыльев Советов», он уже провел встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Сообщается, что в случае назначения Маслова в самарский клуб, новым главным тренером «Крыльев» может стать 58-летний Григорян.

Ранее сообщалось, что в Самаре также рассматривают приглашение Дмитрия Кондратова на должность гендиректора, который может привести за собой Сергея Юрана.

После 14 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 12 очков.