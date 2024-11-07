Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорян может возглавить клуб РПЛ слухи

07 Ноября 2024 • 15:45 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
10.11 13:00

Бывший главный тренер «Кубани» Александр Григорян может стать новым наставником «Крыльев Советов».

Как стало известно Legalbet, Денис Маслов является одним из кандидатов на пост генерального директора «Крыльев Советов», он уже провел встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Сообщается, что в случае назначения Маслова в самарский клуб, новым главным тренером «Крыльев» может стать 58-летний Григорян.

Ранее сообщалось, что в Самаре также рассматривают приглашение Дмитрия Кондратова на должность гендиректора, который может привести за собой Сергея Юрана.

После 14 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 12 очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Григорян Денис Маслов ещё теги

Новости по матчу

06 Ноября
21:36
Николич признался, что ЦСКА в кризисе
20:42
Колосков: «ЦСКА играет всё хуже и хуже»
20:26
Юран и Кондратов могут получить работу в «Крыльях Советов» 1
04 Ноября
18:29
Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» 11
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Ямаль назвал лучшего игрока в мире Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале» Миранчук рассказал, каков Месси на поле В «Арсенале» приняли решение по Зинченко Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами «Спартак» или «Краснодар»: Кордоба дал ответ
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой»
Спортивные новости
Рыбин объяснил, с чем связан результативный старт сезона в НХЛ для Овечкина Гол и ассист Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» «Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Ноября
15:51 · Россия. Премьер-лига
Янбаев объяснил, почему Батраков не зазвездится в «Локомотиве»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Григорян может возглавить клуб РПЛ слухи
15:43 · Россия. Премьер-лига
Личка наказан за нецензурное слово на пресс-конференции
15:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Игнатов охарактеризовал Станковича
15:32 · Россия. Премьер-лига
Роша и Литвинов получили дисквалификации – названы сроки
15:27 · Россия. Премьер-лига
ЭСК вынесла решение по удалению Литвинова в дерби с ЦСКА
15:25 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: «Я всегда буду благодарен Джикии»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Литвинов получил вопрос о том, пожмёт ли руку Роше после драки в дерби
15:09 · Россия. Премьер-лига
Наумов оценил попадание Пиняева в топ-100 самых молодых игроков до 21 года
14:23 · Россия. Премьер-лига
Медина высказался о работе со Станковичем в «Спартаке»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Радимов оценил игру «Краснодара»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Вдолгую с «Зенитом» тяжело конкурировать» 1
13:44 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Я бы за Пиняева дала максимум 5 миллионов евро»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Я бы дал Роше пять матчей дисквалификации» 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» оценили нецензурные слова Лички
13:31 · Россия. Премьер-лига
Пиняев назвал самого талантливого футболиста, с которым играл
13:23 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян раскрыл свою мотивацию без еврокубков
13:22 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита»: «Против «Ахмата» нам всегда тяжело»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, чем опасен «Ахмат»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Ковач: «ЦСКА не уступает командам, которые идут выше в таблице»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Вахания: «Ростов» провалил первую часть сезона»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о состоянии Нино и Гонду перед выездом в Грозный 1
12:59 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о потере Сантосом статуса легионера в России
12:57 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил на вопрос о Глушенкове 1
12:44 · Россия. Премьер-лига
Генич оценил работу главного тренера «Краснодара»
Все новости