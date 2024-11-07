Личка наказан за нецензурное слово на пресс-конференции

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка получил наказание за нецензурное слово, сказанное на пресс-конференции после ничьей с «Ростовом». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал Личку на 50 тысяч рублей. Очевидно, эта сумма не сильно ударит по кошельку специалиста.

Напомним, что Личка оценивал игру своей команды так: «Бей вперёд и посмотрим, что будет. Это вообще ****** [капец]. Катастрофа».

На текущий момент «Динамо» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В субботу, 9 ноября, команда Лички сыграет против «Пари НН».