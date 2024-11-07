Игрок «Спартака» Игнатов охарактеризовал Станковича

Атакующий хавбек «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о том, какими двумя словами он охарактеризовал бы главного тренера команды Деяна Станковича.

— В хорошем смысле эмоциональный, но в то же время спокойный, — приводит слова Игнатова Legalbet.

Напомним, Станкович стал главным тренером «Спартака» минувшим летом, подписав трудовой договор на два года.

По итогам 14 туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 25 зачетных баллов.

В заключительном туре первого круга РПЛ «красно-белые» примут «Акрон». Игра между командами пройдет 10 ноября, начало — в 15:15 по московскому времени.