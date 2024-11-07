Роша и Литвинов получили дисквалификации – названы сроки

Защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получили красные карточки по итогам потасовки в дерби. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел ситуацию и дисквалифицировал Рошу на три матча, а Литвинова – на два.

Роша пропустит матчи ЦСКА в Премьер-лиге против «Крыльев Советов», «Ростова» и «Рубина». А Литвинов пропустит матчи «Спартака» в чемпионате против «Акрона» и «Локомотива».

Стоит напомнить, что на прошлых выходных «Спартак» обыграл ЦСКА на поле соперника со счётом 2:0. Авторами голов стали Тео Бонгонда и Хесус Медина.