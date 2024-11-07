ЭСК вынесла решение по удалению Литвинова в дерби с ЦСКА

На прошлых выходных в Российской премьер-лиге проходило дерби между ЦСКА и «Спартаком». По ходу игры на поле возникла потасовка, по итогам которой арбитр Алексей Сухой активно раздавал карточки. «Красно-белые» остались недовольны удалением полузащитника Руслана Литвинова и обратились в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

Как сообщает «РБ Спорт», ЭСК единогласно поддержала решение Сухого показать Литвинову красную карточку.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА на выезде со счётом 2:0 и поднялся на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.