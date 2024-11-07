Бонгонда: «Я всегда буду благодарен Джикии»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда поделился комментарием об уходе из клуба Георгия Джикии.

Напомним, защитник покинул «красно-белый» клуб после окончания прошлого сезона.

Бонгонда признался, что был расстроен уходу Джикии из «Спартака».

— Георгий был очень добр ко мне, когда я только перешел в «Спартак», поэтому я всегда буду благодарен ему, — цитирует Бонгонду Legalbet.

Футболист признался, что очень рад за Джикию, который все же смог найти себе новый клуб.

В сентябре 30-летний Джикия подписал контракт с «Химками». В составе новой команды он принял участие в четырех играх, в которых не отметился результативными действиями.