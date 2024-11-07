Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов получил вопрос о том, пожмёт ли руку Роше после драки в дерби

07 Ноября 2024 • 15:16 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Спартак Москва

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о конфликтной ситуации с игроком ЦСКА Виллианом Рошей.

Напомним, Литвинов и Роша были удалены в игре 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (0:2) за участие в массовой потасовке.

— Пожму ли руку Роше? Расскажу после заседания, — приводит слова Литвинова Sport24.

Сегодня, 7 ноября, проходит заседание КДК РФС, на котором решается вопрос о возможной отмене красной карточки Литвинова. Кроме того, будут рассмотрены действия Роши, ударившего в лицо Срджана Бабича.

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, ЦСКА идет на шестой позиции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Руслан Литвинов Виллиан Роша ещё теги

Новости по матчу

05 Ноября
19:12
Сочнов: «Спартак» по делу выиграл в дерби с ЦСКА
17:11
Погребняк: «Винить нужно не Рошу, а неквалифицированное судейство Сухого»
09:35
Экс-игрок «Кубани»: «Виллиану Роше надо влепить показательную дисквалификацию»
04:19
​Лапочкин: «У «Спартака» нет шансов отменить красную карточку Лапочкина» 1
04 Ноября
22:57
Денисов — о драке в дерби: «Хотите драться — идите в другое место»
20:27
Титов назвал игрока ЦСКА, являющегося «будущим клуба»
19:49
Мостовой оценил «Спартак»
18:29
Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» 11
17:21
Титов назвал негативный момент после победы «Спартака» над ЦСКА
16:32
Стипиди оценил судейство Сухого в дерби ЦСКА – «Спартак»
14:37
Лапочкин – об отмене красной карточки Литвинова: «Никаких шансов у «Спартака» нет» 4
12:27
Наумов: «Николич ничего не поменял в ЦСКА после ухода Федотова, а только ухудшил» 1
11:34
Непомнящий: «Первая тройка клубов РПЛ будет всё дальше уходить вперёд от конкурентов»
09:00
«Спартак» карает ЦСКА, Дзюба сигналит Осинькину, Заболотный играет с ВАРом: Как прошёл 14-й тур РПЛ
03 Ноября
21:17
Маркао подвёл итоги дерби между ЦСКА и «Спартаком»
20:46
Аленичев рассказал, нашёл ли Станкович оптимальный состав «Спартака»
20:32
Гладилин: «Футбол – это не кикбоксинг, Сухой всё сделал правильно»
19:30
Камоцци кратко высказался о победе «Спартака» в дерби
19:21
Аленичев — о дерби: «ЦСКА выглядел командой ФНЛ»
19:13
Губерниев раскритиковал арбитра Сухого
18:30
Гаврилов: Конечно, интереснее посмотреть европейский футбол, чем ЦСКА — «Спартак»
17:46
«Как из UFC»: Бонгонда оценил неспортивный удар Роши
14:45
Медина высказался о свисте фанатов ЦСКА
14:21
Сёмин высказался об удалении Роши в главном дерби Москвы 1
13:25
Кобелев объяснил, чем ему не понравилось дерби ЦСКА – «Спартак» 1
13:00
Шавло: «Роша и Мойзес - подленькие футболисты, они во многих матчах играют на играни красной карточки»
12:58
Тедеев: «Раз Дзюба в заявке, значит, готов выйти на поле»
12:45
Александр Мостовой объяснил, из-за чего в дерби ЦСКА – «Спартак» случилась драка
12:40
Пономарёв - о дерби: Зачем выпускать Рошу? Мойзес – пижон, Пьянич играет для себя
12:17
Кечинов - о дерби: «Грязные фолы не украсили дерби, мне не хватило красивого футбола»
09:15
Денис Попов: «Борьба ЦСКА за 5-10-е места – это нонсенс»
02 Ноября
23:48
Роша – об удалении: «Я просто защищался»
23:40
Салихова: «Игроки ЦСКА повели себя как черти» 2
23:39
Николич раскритиковал поведение Виллиана Роши
23:31
Литвинов – об удалении: «Я не бил»
23:30
Станкович: «Получал удовольствие от игры с первой и до последней минуты»
23:24
Умяров - о Роше: «Не совсем красиво возмущаться, когда ты сзади бьёшь человека» 1
23:15
Мартинс – о победе над ЦСКА: «Топ! Лучшее чувство»
23:10
Пруцев: «На последней минуте первого тайма прошла комбинация, что наигрывали»
23:01
Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА 6
22:58
ЦСКА не может обыграть «Спартак» в шести московских дерби подряд 1
22:44
Три удаления, два гола: «Спартак» выиграл дерби всея Руси и обошёл ЦСКА в турнирной таблице РПЛ 8
22:36
Обляков оставил ЦСКА вдевятером в дерби
22:20
Литвинов и Роша удалены за драку в дерби
21:36
«Спартак» минимально ведёт у ЦСКА по итогу первого тайма дерби
21:34
Бонгонда открыл счёт в дерби ЦСКА - «Спартак»
20:36
Николич: «Кисляк в хорошей форме, наш пацан, молодой, ему надо доверять»
20:30
Станкович: «История существует, чтобы её рассказывать, сегодня мы её пишем»
20:17
Губерниев: «ЦСКА - фаворит»
20:15
ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 6
19:55
В «Спартаке» рассказали, почему Зобнин и Мартинс пропустят московское дерби
19:46
ЦСКА и «Спартак» огласили составы на московское дерби, Пьянич - в запасе
18:16
Колыванов: «Я вообще не знаю, чего ждать от «Спартака» 1
17:17
Тошич назвал плюсы ЦСКА и «Спартака» перед очным дерби
16:51
Александр Мостовой: «Фаворита в московском дерби нет»
16:17
Парфёнов: «В дерби вообще без разницы, на каком месте находится команда»
14:35
Наумов сделал прогноз, кто станет победителем в дерби ЦСКА – «Спартак»
14:15
Колосков: «Важно, чтобы ЦСКА и «Спартак» сконцентрировались на футболе, а не мешали друг другу играть»
14:09
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Спартак РПЛ — 2 ноября 2024
14:05
Прогноз и ставка от Игоря Семшова на матч ЦСКА – Спартак РПЛ – 2 ноября 2024
13:54
Прогноз и ставка от Эльвина Керимова на матч ЦСКА – Спартак РПЛ – 2 ноября 2024
09:49
Прогноз и ставка от Романа Павлюченко на матч ЦСКА – Спартак РПЛ – 2 ноября 2024
09:23
​ЦСКА – «Спартак»: кто победит, и где смотреть матч
09:00
ЦСКА – «Спартак»: Возможные стартовые составы от Николича и Станковича на супердерби
03:48
​Пономарёв: «Пьянич не будет пахать»
02:24
​Депутат рассказал, как в Госдуме относятся к футболу
02:11
ЦСКА - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Ноября
21:56
Агент Фукса ответил на вопрос о будущем футболиста
21:54
Ставка и прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Спартак РПЛ — 2 ноября 2024
17:10
Сочнов назвал счёт, с которым закончится дерби ЦСКА со «Спартаком»
17:06
Деменко сделал прогноз на дерби ЦСКА - «Спартак»
16:44
​«Спартак» может продать Виллиана Жозе
14:15
Тренер рассказал, почему «Спартаку» так важен результат в матче против ЦСКА 2
13:21
Пять причин, почему «Спартак» обыграет ЦСКА 3
13:20
Александр Мостовой объяснил, почему ждёт голевой матч в дерби ЦСКА – «Спартак»
12:48
Ставка и прогноз на матч ЦСКА — Спартак чемпионата России — 2 ноября 2024
31 Октября
23:48
Черданцев нашёл изъян в Барко
23:26
ЦСКА не претендует на сенегальского полузащитника Кануте
23:26
Тикнизян не интересен «Спартаку»
22:47
Булатов считает, что результат московского дерби не повлияет на судьбу Станковича
21:29
Прудников ожидает непредсказуемое московское дерби
16:46
Брызгалов назвал ЦСКА самой организованной командой РПЛ
16:37
Тарханов назвал фаворита московского дерби 1
16:36
Заболотный рассказал, почему ушёл из ЦСКА
16:16
Названы комментаторы субботнего дерби между ЦСКА и «Спартаком»
16:07
Гершкович: «Спартаку» может мешать то, что Станкович очень хороший мужик» 1
16:01
Бушманов: В дерби нет фаворита, жду яркого футбола
15:46
Барко мог оказаться в ЦСКА
15:37
Каштанов: Пошёл бы в «Спартак» на любую зарплату
15:17
Гладилин ответил, кто победит в дерби ЦСКА – «Спартак»
15:08
Червиченко - о дерби: «Николич сильнее Станковича, Файзуллаев интереснее Барко» 2
14:31
Агент Лавеги отреагировал на возможный переход игрока в «Спартак» 1
14:07
Галямин считает, что ЦСКА больше готов к дерби, чем «Спартак»
13:43
Дивеев — о своей результативности: «В нужное время в нужном месте»
13:24
Дивеев рассказал, сколько денег тратит в месяц
13:06
Пиняев не перейдёт в «Спартак» 2
11:39
Кирьяков высказался о дуэли Николича и Станковича в дерби ЦСКА – «Спартак»
30 Октября
21:28
Писарев не верит в чемпионство «Спартака» 2
20:36
Тошич: Рад, что Пьянич приехал в ЦСКА
20:32
Бесплатная ставка и прогноз на матч ЦСКА – Спартак чемпионата России – 2 ноября 2024
20:13
Кирьяков оценил шансы ЦСКА и «Спартака» на победу в дерби
19:21
Наумов ответил, доработает ли Станкович в «Спартаке» до конца сезона
19:12
«Спартак» отказался покупать Гонду перед его трансфером в «Зенит» 1
18:56
​Газзаев: «ЦСКА должен побеждать «Спартак»
18:47
Титов высказался о дерби ЦСКА – «Спартак»
17:49
Титов объяснил, почему ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком»
17:41
Жуков высказался о возможном увольнении Станковича из «Спартака»
17:34
Жуков: «Чтобы обыграть ЦСКА, «Спартаку» надо выходить и биться»
17:18
Кечинов высказался о тренерской дуэли Николича и Станковича в дерби ЦСКА – «Спартак»
17:14
Файзуллаев рассказал, чувствует ли себя лидером ЦСКА
16:53
Файзуллаев: Победа над «Спартаком» очень важна для ЦСКА
16:41
Николич заявил, что хоть каждый день играл бы со «Спартаком»
16:37
Корнюхин: Максименко пока не готов к Европе
16:14
«Нужно выключить Барко из игры, не дать ему распасовывать мячи» - Пономарёв о предстоящем дерби
16:08
Абаев: «У Селихова большой потенциал, он сильный вратарь»
15:51
Наумов: Не стоит ставить на ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
14:30
Камоцци высказался о дерби ЦСКА – «Спартак»
29 Октября
19:45
Гладилин верит, что Станкович приведёт «Спартак» к трофею
19:23
«Будет очень интересно посмотреть на противостояние Николича и Станковича» — Тошич
19:17
Руслан Литвинов отреагировал на критику в адрес «Спартака»
18:47
Николсон верит, что «Спартак» будет в медалях
18:39
Пономарёв: ЦСКА будет тяжёло удержать Файзуллаева
17:24
Шалимов — о Пьяниче: «Многовато потерь»
17:12
Стало известно состояние Барко в преддверии дерби с ЦСКА
16:12
Ананко: «Зе Луиш не прошёл испытания ночной Москвой»
15:45
Файзуллаев — лучший молодой игрок года в Азии
15:29
Легенды «Спартака» и «Динамо» проведут матч памяти Черенкова
15:21
Ананко объяснил, когда «Спартак» станет чемпионом
10:59
Кисляк высказался о предстоящем дерби со «Спартаком»
05:08
​Заварзин: «Спартак» сегодня чудной»
28 Октября
19:47
Деменко: «Чем дольше Зиньковский сидит в запасе, тем меньше шансов у него найти серьёзный клуб»
19:10
Стало известно, когда Роша приступит к тренировкам в ЦСКА
18:43
Ледяхов: «Спартак» должен бороться за тройку
16:56
Кордоба зимой может перейти в «Спартак»
16:37
«Абаскаля добрым словом точно вспоминать не будут» — Шикунов
16:27
Семёнов: «Спартак» кидает в разные стороны
15:55
Барко – лучший в РПЛ по сольным проходам
27 Октября
23:22
Юран сомневается в тренерских качествах Станковича
23:11
Юран: «Спартак» непредсказуем перед дерби с ЦСКА
20:09
Агент подтвердил, что Мартинс может покинуть «Спартак»
17:36
Литвинов — о дерби с ЦСКА: «Самое главное для «Спартака» — победа»
14:29
Роша сможет сыграть в дерби со «Спартаком»
26 Октября
22:10
Файзуллаев — о Пьяниче: «ЦСКА нужен был такой игрок в центре» 1
19:37
Николич: У игроков ЦСКА будет другой настрой на «Спартак»
25 Октября
18:34
Шешуков оценил шансы «Спартака» в дерби с ЦСКА
19 Октября
00:06
Чернов вернётся в общую группу «Спартака» перед матчем с ЦСКА
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Ямаль назвал лучшего игрока в мире Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале» Миранчук рассказал, каков Месси на поле В «Арсенале» приняли решение по Зинченко Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами «Спартак» или «Краснодар»: Кордоба дал ответ
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой»
Спортивные новости
Рыбин объяснил, с чем связан результативный старт сезона в НХЛ для Овечкина Гол и ассист Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» «Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Ноября
15:51 · Россия. Премьер-лига
Янбаев объяснил, почему Батраков не зазвездится в «Локомотиве»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Григорян может возглавить клуб РПЛ слухи
15:43 · Россия. Премьер-лига
Личка наказан за нецензурное слово на пресс-конференции
15:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Игнатов охарактеризовал Станковича
15:32 · Россия. Премьер-лига
Роша и Литвинов получили дисквалификации – названы сроки
15:27 · Россия. Премьер-лига
ЭСК вынесла решение по удалению Литвинова в дерби с ЦСКА
15:25 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: «Я всегда буду благодарен Джикии»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Литвинов получил вопрос о том, пожмёт ли руку Роше после драки в дерби
15:09 · Россия. Премьер-лига
Наумов оценил попадание Пиняева в топ-100 самых молодых игроков до 21 года
14:23 · Россия. Премьер-лига
Медина высказался о работе со Станковичем в «Спартаке»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Радимов оценил игру «Краснодара»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Вдолгую с «Зенитом» тяжело конкурировать» 1
13:44 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Я бы за Пиняева дала максимум 5 миллионов евро»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Я бы дал Роше пять матчей дисквалификации» 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» оценили нецензурные слова Лички
13:31 · Россия. Премьер-лига
Пиняев назвал самого талантливого футболиста, с которым играл
13:23 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян раскрыл свою мотивацию без еврокубков
13:22 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита»: «Против «Ахмата» нам всегда тяжело»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, чем опасен «Ахмат»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Ковач: «ЦСКА не уступает командам, которые идут выше в таблице»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Вахания: «Ростов» провалил первую часть сезона»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о состоянии Нино и Гонду перед выездом в Грозный 1
12:59 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о потере Сантосом статуса легионера в России
12:57 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил на вопрос о Глушенкове 1
12:44 · Россия. Премьер-лига
Генич оценил работу главного тренера «Краснодара»
Все новости