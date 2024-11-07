Литвинов получил вопрос о том, пожмёт ли руку Роше после драки в дерби

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о конфликтной ситуации с игроком ЦСКА Виллианом Рошей.

Напомним, Литвинов и Роша были удалены в игре 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (0:2) за участие в массовой потасовке.

— Пожму ли руку Роше? Расскажу после заседания, — приводит слова Литвинова Sport24.

Сегодня, 7 ноября, проходит заседание КДК РФС, на котором решается вопрос о возможной отмене красной карточки Литвинова. Кроме того, будут рассмотрены действия Роши, ударившего в лицо Срджана Бабича.

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, ЦСКА идет на шестой позиции.