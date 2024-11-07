Наумов оценил попадание Пиняева в топ-100 самых молодых игроков до 21 года

Футбольный функционер Николай Наумов высказался о трансферной стоимости 20-летнего вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

Ранее CIES включил россиянина в топ-100 самых дорогих игроков мира в возрасте до 21 года, оценив его стоимость в 22,3 млн евро.

Наумов заявил, что молодых и перспективных игроков всегда оценивают высоко с расчетом на прогресс в будущем.

«У Пиняева большие, хорошие перспективы. Нет, это не большая сумма, нормальная. Это же не значит, что его сегодняшняя рыночная стоимость такова. Это перспективная стоимость игрока», — приводит слова Наумова Metaratings.

В текущем сезоне Пиняев появился на поле в 19 играх с учетом всех турниров, в которых шесть раз поразил ворота соперников и стал автором пяти ассистов.