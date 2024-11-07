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Медина высказался о работе со Станковичем в «Спартаке»

07 Ноября 2024 • 14:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Акрон
10.11 15:15

Атакующий полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о работе под руководством Деяна Станковича.

«Станкович доверяет нам всем. Мне кажется, что он даёт возможность каждому из нас. Важно пользоваться моментами и возможностями. Он дал мне шанс в своё время. У меня была травма, но сейчас я потихоньку возвращаюсь», - цитирует Медину «Чемпионат».

В сезоне 2024/2025 Хесус Медина провёл 14 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

«Спартак» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В воскресенье команда Станковича проведёт домашний матч против «Акрона».

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