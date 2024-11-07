Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович больше не рассчитывает на 28-летнего вингера Антона Зиньковского. Вероятно, в зимнее трансферное окно «красно-белые» постараются избавиться от игрока. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, где Зиньковский может продолжить карьеру.

«Зенит»

Действующему чемпиону страны очень нужны российские футболисты, ведь у клуба были с этим определённые проблемы на протяжении последних лет. Однако минувшим летом ситуация улучшилась, так как «Зенит» подписал Александра Соболева, Максима Глушенкова, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и Евгения Латышонка. «Сине-бело-голубые» активно следят за российским рынком и точно будут не против получить такого игрока, как Зиньковский. Но захочет ли сам Антон идти с одной лавки на другую?

«Краснодар»

Наверное, «Краснодар» сейчас больше всех в РПЛ нуждается в Зиньковском. У «быков» есть два сильных основных вингера — Виктор Са и Жоау Батчи, но вот подменяющий их Мозес Кобнан не отличается стабильностью. Очевидно, что зимой «Краснодар» будет искать вингеров, и взгляд кубанского коллектива вполне может пасть на Зиньковского.

Московские топ-клубы

«Локомотив» — единственный клуб, который уже давно проявляет пристальный интерес к Зиньковскому, но пока не вступает в переговоры со «Спартаком». Возможно, это произойдёт зимой, хотя сейчас у «железнодорожников» нет проблем на данной позиции.

У «Динамо» тоже нет особых проблем с вингерами, но Марцел Личка вряд ли отказался бы от такого креативного и атакующего футболиста, как Зиньковский.

Места в ЦСКА на краях атаки надёжно закреплены за Файзуллаевым и Обляковым, но на подмену «армейцам» точно пригодился бы Зиньковский. Однако здесь многое будет зависеть от самого игрока, ведь ЦСКА — главный принципиальный соперник «Спартака».

Европа

28 лет — отличный возраст для того, чтобы попробовать свои силы в Европе. Вот только найти клуб Антону будет крайне непросто, ведь его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до 2027 года, а европейские команды не особо любят платить за российских футболистов. Кроме того, в 2024 году Зиньковский не блещет, мягко говоря. Антону будет сложно уехать в Европу, но ничего нельзя исключать. Клубы из Турции и Франции вполне могли бы рассмотреть подписание россиянина.

Карпин, Осинькин и другие варианты

Возвращение в «Крылья Советов» к Игорю Осинькину — самый оптимальный вариант в данной ситуации. Возможно, наставник самарцев сможет реабилитировать карьеру Зиньковского, который где-то свернул не туда.

Валерий Карпин тоже не отказался бы усилить свой «Ростов» Зиньковским. Видно, что тренер симпатизирует игроку и вызывает его в сборную России даже при отсутствии регулярной игровой практики в «Спартаке». Кажется, что Карпин способен помочь Зиньковскому, который, по словам экс-тренера «Спартака» Владимира Слишковича, перестал выкладываться на тренировках. Карпин же является очень требовательным специалистом, что может повлиять на поведение Зиньковского.

Вероятно, любой клуб второй восьмёрки РПЛ тоже хотел бы подписать игрока, но он вряд ли будет согласен на существенное понижение оклада после «Спартака». Однако исключением может послужить возвращение в «Крылья Советов» или переход в «Ростов» к Карпину, о чём уже было сказано выше.

Дмитрий Миляев