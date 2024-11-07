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Радимов оценил игру «Краснодара»

07 Ноября 2024 • 14:10 Комментировать
Рубин
...
Краснодар
10.11 19:45

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался об игре «Краснодара». Именно команда Мурада Мусаева на текущий момент располагается на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Команда играет здорово, все игроки – в отличной форме. И главное, когда команда забивает, то не останавливается. Игра «Краснодара» очень впечатляет», - слова Радимова приводит пресс-служба РПЛ.

В четырнадцати прошедших турах российского чемпионата «Краснодар» не потерпел ни одного поражения (одиннадцать побед и три ничьи). В ближайшем туре соперником «быков» будет «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владислав Радимов

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