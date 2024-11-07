Радимов оценил игру «Краснодара»

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался об игре «Краснодара». Именно команда Мурада Мусаева на текущий момент располагается на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Команда играет здорово, все игроки – в отличной форме. И главное, когда команда забивает, то не останавливается. Игра «Краснодара» очень впечатляет», - слова Радимова приводит пресс-служба РПЛ.

В четырнадцати прошедших турах российского чемпионата «Краснодар» не потерпел ни одного поражения (одиннадцать побед и три ничьи). В ближайшем туре соперником «быков» будет «Рубин».