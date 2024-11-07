Сутормин: «Вдолгую с «Зенитом» тяжело конкурировать»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Вдолгую с «Зенитом» тяжело конкурировать. В прошлом году «Краснодар» имел отрыв, шел первым. Но весной все решается. «Зенит» показывал, что на дистанции лучше всех», - приводятся слова футболиста на страницах «РБ Спорта».
По итогам 14 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. На первой строчке идет «Краснодар» с 36 баллами. Топ-3 замыкает московский «Локомотив», в копилке которого 31 очко.
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