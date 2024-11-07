Сутормин: «Вдолгую с «Зенитом» тяжело конкурировать»

«Вдолгую с «Зенитом» тяжело конкурировать. В прошлом году «Краснодар» имел отрыв, шел первым. Но весной все решается. «Зенит» показывал, что на дистанции лучше всех», - приводятся слова футболиста на страницах «РБ Спорта».