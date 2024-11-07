Смородская: «Я бы за Пиняева дала максимум 5 миллионов евро»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала трансферный ценник хавбека «железнодорожников» Сергея Пиняева в 22,3 миллиона евро.
«22 миллиона - неадекватная цена за Пиняева. Думаю, никто не купит его за такие деньги. Я бы за Пиняева дала максимум 5 миллионов евро», - передает слова Смородской Metaratings.ru.
Напомним, что Сергей защищает цвета «железнодорожников» с зимы прошлого года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний полузащитник провел 13 поединков. Пиняев отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.
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