Хаджи: «Я бы дал Роше пять матчей дисквалификации»

Бывший сотрудник московского «Спартака» Александр Хаджи считает, что защитника ЦСКА Виллиана Рошу должны серьезно наказать за драку в недавнем дерби с «красно-белыми».
«Я бы дал Роше пять игр дисквалификации. Он по-настоящему бил кулаком в лицо! Ну куда это? За такие вещи я бы его дисквалифицировал до конца сезона», - передает слова Александра «Чемпионат».
Поединок между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась поражением «армейского» коллектива со счетом 0:2.
После 14 туров чемпионата России ЦСКА занимает шестое место, а «красно-белые» находятся на пятой позиции.
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