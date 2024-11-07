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В «Динамо» оценили нецензурные слова Лички

07 Ноября 2024 • 13:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
09.11 19:30

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после недавней ничьей  «Ростовом» использовал нецензурное слово для описания игры своей команды. Комментарий на этот счёт дал Павел Пивоваров, который в московском клубе занимает пост генерального директора.

«С формой я не согласен, мы не поддерживаем такую форму выражения. А с негативной оценкой игры – да, согласен. Был ли разговор с Личкой? Это наш внутренний вопрос», - цитирует Пивоварова Sport24.

«Динамо» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт в субботу, 9 ноября, - против «Пари НН» на своём поле.

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