В «Динамо» оценили нецензурные слова Лички

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после недавней ничьей «Ростовом» использовал нецензурное слово для описания игры своей команды. Комментарий на этот счёт дал Павел Пивоваров, который в московском клубе занимает пост генерального директора.

«С формой я не согласен, мы не поддерживаем такую форму выражения. А с негативной оценкой игры – да, согласен. Был ли разговор с Личкой? Это наш внутренний вопрос», - цитирует Пивоварова Sport24.

«Динамо» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт в субботу, 9 ноября, - против «Пари НН» на своём поле.