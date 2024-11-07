Пиняев назвал самого талантливого футболиста, с которым играл

Атакующий полузащитник столичного «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о бывшем одноклубнике Максиме Глушенкове, ныне выступающем за петербургский «Зенит».

«Глушенков мой лучший друг в футболе. Самый талантливый игрок, с которым ты играл? Максим Глушенков», - приводит слова Пиняева Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Глушенков провел семь поединков. 25-летний полузащитник отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Срок трудового соглашения между Максимом и «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока составляет 16 миллионов евро.