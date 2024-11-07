Тикнизян раскрыл свою мотивацию без еврокубков

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дал комментарий по поводу того факта, что российские клубы из-за санкций сейчас не выступают в международных соревнованиях. По словам Тикнизяна, даже в условиях отсутствия еврокубков он сохраняет мотивацию, играя в Российской премьер-лиге.

«У меня, слава богу, есть международный опыт благодаря сборной Армении. А если говорить про мотивацию внутри нашего чемпионата, то она всегда остаётся. Мне 25 лет, а за спиной ни одного трофея – вот моя мотивация, как и у многих других ребят», - цитирует Тикнизяна Sport24.

В сезоне 2024/2025 Наир Тикнизян провёл 18 матчей, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров. «Локомотив» после четырнадцати туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.