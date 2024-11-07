Игрок «Зенита»: «Против «Ахмата» нам всегда тяжело»

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип дал комментарий в преддверии гостевого поединка против грозненского «Ахмата» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Против «Ахмата» нам всегда тяжело, помню, что все матчи трудные. Нужно подойти ответственно и забрать три очка. Сейчас все команды опасны», - передает слова Нуралы клубная пресс-служба «сине-бело-голубых».

После 14 туров Российской премьер-лиги «Зенит» с 33 баллами занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на три очка.

Матч «Ахмата» против петербургского клуба состоится в воскресенье, 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.