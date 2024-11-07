Семак рассказал, чем опасен «Ахмат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об «Ахмате», с которыми его команде придётся снова сыграть в воскресенье – уже в Премьер-лиге в Грозном. В среду питерцы обыграли грозненцев в Кубке России на своём поле (3:0).

По словам Семака, в составе «Ахмата» есть много сильных футболистов, в том числе дриблёров и тех, у кого поставлен дальний удар.

«Опасны они, естественно, и в контратаках, и в быстрых атаках, на стандартных положениях есть игроки, которые могут пробить штрафной, исполнить хорошо угловой. Я думаю, что нас ждет очень сложный матч», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Матч чемпионата России между «Ахматом» и «Зенитом» стартует 10 ноября в 17:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.