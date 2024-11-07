Ковач: «ЦСКА не уступает командам, которые идут выше в таблице»

Экс-футболист московского ЦСКА Валентин Ковач высказался об игре подопечных Марко Николича в первой половине нынешнего сезона.
«Если в общем брать первый круг, то ЦСКА классом не ступает другим командам, которые идут выше в таблице. Чего не хватает, чтобы выше идти? Все начинается с обороны», - приводятся слова Ковача на страницах Legalbet.
После 14 туров Российской премьер-лиги «армейцы» набрали 24 очка и занимают шестую строчку в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны ЦСКА на выезде померяется силами с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдет 10 ноября.
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