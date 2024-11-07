Вахания: «Ростов» провалил первую часть сезона»

Игрок «Ростова» Илья Вахания в разговоре с журналистами поделился мнением о результатах команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Думаю, первую часть сезона мы провалили. Сложно сказать, почему так. Не мне это анализировать. Мое дело выходить и делать то, что надо», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В последнем матче «Ростов» встречался с московским «Спартаком» в рамках четвертьфинала Кубка России. Подопечные Валерия Карпина одержали минимальную победу со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата России «жёлто-синие» с 14 очками располагаются на десятой позиции.