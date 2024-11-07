Семак рассказал о состоянии Нино и Гонду перед выездом в Грозный

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак поведал о состоянии легионеров команды Нино и Лусиано.

«Нино готовится к игре. У Лусиано, который получил вчера повреждение, вроде бы тоже ничего серьезного. Надеемся на это», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Поединок между «Ахматом» и «Зенитом» состоится на стадионе в Грозном 10 ноября. Начало матча запланировано в 16:30 по московскому времени.

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги грозненская команда занимает 15-е место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака находятся на второй строчке, уступая три балла лидирующему «Краснодару».