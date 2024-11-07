Семак высказался о потере Сантосом статуса легионера в России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос больше не считается легионером в российском футболе. Комментарий на этот счёт дал главный тренер питерской команды Дуглас Сантос.

«Что касается гражданства, то это его решение, конечно, по возможности где-то нам поможет, будет меньше перестановок или каких-то двойных замен, которые нужны в случае замены одного на другого игрока. Поэтому для нас это плюс», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Напомним, что Дуглас Сантос получил паспорт России в октябре. Теперь футболист, выступающий за «Зенит» с лета 2019 года, сменил и спортивное гражданство.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 10 ноября, - против «Ахмата» на выезде. Игра стартует в 17:30 по московскому времени.