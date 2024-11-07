Семак ответил на вопрос о Глушенкове

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поведал о состоянии травмированного полузащитника команды Максима Глушенкова в преддверии поединка 15-го тура Премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

«Максим восстанавливается по своей программе, скоро начнет работать в общей группе. Будем смотреть на его состояние, насколько он будет готов тренироваться с командой», - передает слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Матч «Ахмата» и «Зенита» состоится на стадионе в Грозном 10 ноября. В преддверии поединка хозяева занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, а гости располагаются на второй позиции.