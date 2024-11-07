Генич оценил работу главного тренера «Краснодара»

Популярный комментатор Константин Генич высказался о признании Мурада Мусаева лучшим тренером Премьер-лиги в октябре.
«Мусаев держит команду в тонусе и правильно реагирует на неудачные матчи в Кубке. Но мы говорим об РПЛ, а здесь Мурад Олегович блестяще выполняет работу», - передает слова комментатора пресс-служба РПЛ.
После 14 туров чемпионата России краснодарский коллектив с 36 баллами занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Мусаева опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на три очка. В следующем матче «быки» на выезде встретятся с казанским «Рубином».
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