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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич оценил работу главного тренера «Краснодара»

07 Ноября 2024 • 12:44 Комментировать

Популярный комментатор Константин Генич высказался о признании Мурада Мусаева лучшим тренером Премьер-лиги в октябре.

«Мусаев держит команду в тонусе и правильно реагирует на неудачные матчи в Кубке. Но мы говорим об РПЛ, а здесь Мурад Олегович блестяще выполняет работу», - передает слова комментатора пресс-служба РПЛ.

После 14 туров чемпионата России краснодарский коллектив с 36 баллами занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Мусаева опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на три очка. В следующем матче «быки» на выезде встретятся с казанским «Рубином».

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Краснодар Константин Генич Мурад Мусаев ещё теги
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