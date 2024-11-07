Только один представитель России попал в список самых дорогих молодых игроков

Специалисты из CIES Football Observatory использовали свою статистическую модель для оценки трансферной стоимости футболистов в возрастной категории до 21 года. В топ-100 попал один российский футболист – нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. Он расположился на 67-й позиции рейтинга с ценником в 22,3 миллиона евро.

В сезоне 2024/2025 Пиняев провёл за «Локомотив» 19 матчей. В них 20-летний футболист записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач на партнёров. «Железнодорожники» на текущий момент располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.