Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Только один представитель России попал в список самых дорогих молодых игроков

07 Ноября 2024 • 12:41 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
1 1.40 X 4.60 2 8.50
09.11 14:00

Специалисты из CIES Football Observatory использовали свою статистическую модель для оценки трансферной стоимости футболистов в возрастной категории до 21 года. В топ-100 попал один российский футболист – нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. Он расположился на 67-й позиции рейтинга с ценником в 22,3 миллиона евро.

В сезоне 2024/2025 Пиняев провёл за «Локомотив» 19 матчей. В них 20-летний футболист записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач на партнёров. «Железнодорожники» на текущий момент располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва CIES Сергей Пиняев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Ноября
12:35
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Факел РПЛ — 9 ноября 2024
00:03
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив – Факел чемпионата России – 9 ноября 2024
06 Ноября
18:36
Тикнизян: «Ни разу в жизни не употреблял алкоголь» 1
16:16
Сенников назвал ценник 19-летнего Батракова 1
12:31
«Локомотив» достиг важной договорённости с Батраковым
05 Ноября
23:41
Тимофеев оценил результаты «Локомотива»
04 Ноября
15:36
Тикнизян хочет остаться в «Локомотиве»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Ямаль назвал лучшего игрока в мире Миранчук рассказал о своём отношении к украинцу Малиновскому Винисиус ответил на предложение «Реала» «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Бензема высказался о проблеме совместимости Мбаппе и Винисиуса в «Реале» «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат В «Арсенале» приняли решение по Зинченко Миранчук рассказал, каков Месси на поле Гари Невилл назвал единственный хороший трансфер «Манчестер Юнайтед» за 10 лет
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Гол и ассист Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» Экс-игрок СКА Рыбин: «Капризов играет ярко, и уже не первый сезон» Экс-тренер сборной России: «Капризов — очень талантливый хоккеист» «Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Ноября
12:44 · Россия. Премьер-лига
Генич оценил работу главного тренера «Краснодара»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Только один представитель России попал в список самых дорогих молодых игроков
12:30 · Россия. Премьер-лига
Вахания отреагировал на слова Карпина про отставку
12:26 · Россия. Премьер-лига
 В «Динамо» дали ответ по травме Карраскаля
12:22 · Россия. Премьер-лига
Игнатов принял решение по «Спартаку»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Пиняев назвал клуб своей мечты
11:46 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил работу судьи дерби ЦСКА - «Спартак»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» рассказал, как могут наказать защитника ЦСКА Рошу
11:26 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший тренер месяца в РПЛ
11:16 · Россия. Премьер-лига
Пиняев: «Из «Локомотива» уеду только в Европу» 1
10:47 · Россия. Премьер-лига
Швец прокомментировал поражение от «Зенита»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал, что думает о форварде «Краснодара» Кордобе 1
10:35 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Краснодару» продление Кордобы не поможет» 1
10:29 · Россия. Премьер-лига
Монтес: «Мексике интересно сыграть против России»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Спартака» Игнатов: «Чувствую поддержку Станковича»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Смородская отреагировала на желание Дзюбы вернуться в сборную России 1
08:54 · Россия. Премьер-лига
Жирков высказался о драке в дерби ЦСКА - «Спартак»
03:10 · Россия. Премьер-лига
​Валерий Овчинников: «Российские тренеры для российских клубов»
03:02 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: Берите пример с «Локомотива»!
02:56 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Ретро-матчи нужны»
01:10 · Россия. Премьер-лига
​Советский олимпийский чемпион: «Вызов Дзюбы в сборную - это порнография»
01:01 · Россия. Премьер-лига
Адамов: «Если Кузяев вернётся, то это будет хорошо для «Зенита»
00:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Александр Мостовой: «Может, Шатов играющим тренером будет»
00:47 · Кубок России
Ташуев: «Сами себе привезли голы» 1
00:35 · Россия. Премьер-лига
Кассьера: «На выходных будет совершенно другая игра»
Все новости