Вахания отреагировал на слова Карпина про отставку

Защитник Илья Вахания, который выступает за «Ростов», в разговоре с представителями СМИ прокомментировал высказывание Валерия Карпина о возможном увольнении.

«Карпин сказал, что есть мысли об отставке? Ничего такого вообще не ощущается. Сложно представить «Ростов» без него. Наверное, не могу», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Срок действующего контракта Карпина с клубом из Ростова-на-Дону рассчитан до середины 2026 года.

После 14 сыгранных туров Премьер-лиги «жёлто-синие» набрали 14 баллов. «Ростов» располагается на десятой позиции в турнирной таблице.