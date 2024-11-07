 В «Динамо» дали ответ по травме Карраскаля

Атакующий полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль получил рваную рану подъёма левой стопы. Комментарий об этом дали в пресс-службе московского клуба.

«У Карраскаля рваная рана подъёма левой стопы. После игры с «Локомотивом» в раздевалке Хорхе сделали первичную хирургическую обработку раны. На следующий день игрок индивидуально работал в зале», - комментарий приводит телеграм-канал «Alexeev ньюс».

В «Динамо» добавили, что участие Карраскаля в субботнем матче Премьер-лиги против «Пари НН» сейчас находится под вопросом.

Что касается Роберто Фернандеса и Дмитрия Скопинцева, то динамовцы пообещали предоставить информацию позже.

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.