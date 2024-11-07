Игнатов принял решение по «Спартаку»

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов в разговоре с журналистами высказался о своем игровом времени в «народной команде».

«Беспокоит ли меня количество игрового времени? Есть конкуренция. Буду больше работать, чтобы получать больше времени. Аренда? Не рассматриваю. Я намерен остаться и бороться», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний полузащитник сыграл всего три встречи, не отметившись голевыми действиями.

После 14 туров чемпионата страны «Спартак» с 25 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.