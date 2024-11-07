Игрок «Локомотива» Пиняев назвал клуб своей мечты

Атакующий полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал о своем клубе мечты.

«Клуб мечты? Раньше это была «Барселона», когда там играл Месси», - передает слова футболиста Sport24.

Срок действующего трудового договора Пиняева с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2028 года. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Сергей принял участие в 19 встречах. Игрок записал на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач.

По итогам 14 туров «Локомотив» находится на третьем месте в таблице.