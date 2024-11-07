Бубнов оценил работу судьи дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-защитник сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов оценил работу судей в матче ЦСКА и «Спартака». Столичное дерби обслуживала бригада Алексея Сухого.

«Матч получился тяжёлый. Нужно поставить пятёрку с плюсом судье и VAR. Молодцы, отработали тяжелейший матч. Арбитр объективно оценивал все нарушения», - передает слова эксперта Sportbox.

Напомним, что московское дерби прошло на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось поражением ЦСКА со счетом 0:2.

После 14 туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 24 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на пятой позиции.