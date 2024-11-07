Ветеран «Спартака» рассказал, как могут наказать защитника ЦСКА Рошу

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможной дисквалификации центрального защитника ЦСКА Виллиана Роши за удаление в поединке со «Спартаком».

«Такое поведение - неподобающее для профессионального футболиста. Так себя вести, да ещё и в таком матче! Дети ведь смотрят. Наверное, на 3-4 матча Рошу дисквалифицируют», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Спартаком» завершился поражением «армейского» коллектива со счетом 0:2.

В текущем сезоне чемпионата России 29-летний защитник провел 13 матчей. Роша сделал одну голевую передачу, получил две желтые карточки и один раз был удален.