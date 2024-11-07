Назван лучший тренер месяца в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признан лучшим наставником Российской премьер-лиги по итогам октября. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Под руководством Мусаева «быки» отпраздновали три победы в прошлом месяце. В голосовании «Краснодар» опередил Сергея Семака, Марцела Личку, Марко Николича и Дмитрия Пятибратова.

«Мусаев стал лучшим в голосовании экспертов РПЛ и у комментаторов, а у болельщиков его смог опередить только Пятибратов», - говорится в публикации пресс-службы РПЛ.

После 14 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 36 баллов. «Быки» идут на первом месте, опережая «Зенит» на три очка.