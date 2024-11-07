Пиняев: «Из «Локомотива» уеду только в Европу»

Атакующий полузащитник Сергей Пиняев, правами на которого владеет московский «Локомотив», высказался о своем возможном трансфере.

«Летом я не рассматривал никакие варианты - хотел остаться. Из «Локомотива» уеду только в Европу, пока не вижу смысла переходить в другой клуб РПЛ», - передает слова футболиста Sport24.

В текущем сезоне Сергей поучаствовал в 19 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач. Срок действующего трудового договора полузащитника с московским клубом рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость Пиняева, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в восемь миллионов евро.