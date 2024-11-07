Швец прокомментировал поражение от «Зенита»

Игрок грозненского «Ахмата» Антон Швец высказал мнение о поражении своей команды от петербургского «Зенита» в поединке четвертьфинальной стадии Кубка России.

«Проиграли 3:0. Конечно, не хотелось с таким результатом проигрывать. Играли ребята, которые прежде получали мало практики. Команда была несыгранная, но все старались», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Следующий матче «Ахмат» проведет против «Зенита», но уже в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе в Грозном в воскресенье, 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.