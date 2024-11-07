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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов рассказал, что думает о форварде «Краснодара» Кордобе

07 Ноября 2024 • 10:42 Комментировать

Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе. Колумбиец заключил с «быками» новый трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

«Настолько он впечатляет своей игрой. Тут полный комплект нападающего. Для «Краснодара» просто неоценимая фигура, да и для чемпионата. Он ведёт за собой команду», - приводит слова специалиста пресс-служба Российской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 31-летний Кордоба провел десять поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. После 14 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владислав Радимов Джон Кордоба ещё теги
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