Аршавин: «Краснодару» продление Кордобы не поможет»

Экс-форвард петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин дал комментарий по новой сделке между нападающим Джоном Кордобой и «Краснодаром».

«Если «Зенит» сделает всё правильно, то «Краснодару» [продление Кордобы] не поможет. Надеюсь на это. Но если «Краснодар» так продолжит играть, сможет навязать борьбу», - передают слова Аршавина «Известия».

Напомним, что новое трудовое соглашение Кордобы с краснодарским клубом рассчитано до середины 2027 года.

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 36 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым «Зенит» на три очка.