Монтес: «Мексике интересно сыграть против России»

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес в беседе с журналистами поделился мнением о возможной организации поединка между сборными России и Мексики.

«Было бы интересно сыграть против сборной России. Обе команды развиваются, растут. Мы сейчас готовимся к чемпионату мира - нам было бы это интересно», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российская сборная отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В ноябре у подопечных Валерия Карпина запланированы две товарищеские встречи. 15 ноября сборная России сыграет против Брунея, а спустя несколько дней померяется силами с Сирией.