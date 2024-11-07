Футболист «Спартака» Игнатов: «Чувствую поддержку Станковича»

Хавбек столичного «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о работе под руководством сербского тренера Деяна Станковича.
«Чувствую поддержку Станковича. Мне кажется, в отношениях игрок - тренер надо показывать всё на поле. Стараюсь на каждой тренировке и в игровом времени, которое мне предоставляется», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний футболист провел три поединка, не отметившись результативными действиями.
После 14 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 25 баллов и находится на пятой позиции в таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.
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