Смородская отреагировала на желание Дзюбы вернуться в сборную России

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о желании центрфорварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.
«У сборной нет сейчас серьёзных соперников. И при чём тут рекорды Кержакова… Забивать Вьетнаму, Боливии или Брунею. Считаю это каким-то пиар-ходом», - передает слова Смородской «Спорт день за днём».
Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.
В текущем месяце подопечные Валерия Карпина сыграют два товарищеских поединка. 15 ноября России будет противостоять Бруней, а 19-го состоится встреча против команды Сирии.
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