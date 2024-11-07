Жирков высказался о драке в дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-футболист лондонского «Челси» Юрий Жирков поделился мнением о конфликтной ситуации в дерби ЦСКА – «Спартак» между защитниками Виллианом Рошей и Русланом Литвиновым. В результате потасовки оба футболиста были удалены с поля.

«Согласен с арбитром, что двум дали удаления. Одному - за провокацию, второму - за удар. Не знаю, сколько им дадут матчей. Но тот, кто бил по лицу, получит больше», - передает слова Жиркова «Чемпионат».

Напомним, что поединок ЦСКА против «Спартака» состоялся на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась поражением «армейского» коллектива со счетом 0:2.