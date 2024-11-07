​Валерий Овчинников: «Российские тренеры для российских клубов»

В российском футболе случилось очередная тренерская отставка, Евгений Аверьянов покинул «Урал» и вместо него назначили Олега Шатова, которому сейчас 34 года. Шатов пока что является исполняющим обязанности главного тренера, в то время как руководство клуба будет пытаться подыскать более опытного и компетентного наставника. Российский специалист Валерий Овчинников считает нормальным подобный выбор, он предпочитает иметь дело с российскими тренерами:

- Это Первая лига. Нормально. Российские тренеры должны возглавлять все российские клубы. Мы имеем группу иностранных специалистов, которые работают в российском футболе. В моем понимании, у них квалификация не выше наших, а даже ниже, - цитирует слова Овчинникова Betonmobile.ru.