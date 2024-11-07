​Булыкин: Берите пример с «Локомотива»!

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что другим клубам следует брать пример с москвичей. «Локомотив» использует очень молодых игроков, в основном своих воспитанников, но при этом добивается значительных результатов. В частности, сейчас клуб идёт по третьем месте в российском чемпионате.

- Это очень хороший пример другим командам, которые сейчас смотрят на «Локомотив», играющий без иностранцев. Несколько легионеров присутствуют в команде, но остальные молодые ребята, которые отдаются, и поэтому «Локомотив» находится вверху турнирной таблицы, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.

В следующем туре чемпионата «Локомотив» сыграет с «Факелом».